В Москве уровень госпитализаций почти не растет на фоне вспышки COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в Москве выявлено 8795 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 861 человек. На ИВЛ находятся 504 человека. При этом уровень госпитализаций на фоне роста заболеваемости остается стабильным.

В городе выздоровели еще 1997 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 913 326. В столице скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает, что горожане при появлении симптомов ОРВИ могут обращаться за медпомощью непосредственно к дежурному врачу поликлиники без предварительной записи и звонка по номеру 122. Дежурные врачи в поликлиниках работают с 8 до 20 часов без выходных. Все пациенты с ОРВИ будут приняты в день обращения.