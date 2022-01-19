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19.01.2022 12:27
Рубрика: Культура

В театре "Современник" пройдет вечер фотографа и журналиста Юрия Роста

Текст: Сусанна Альперина
Фото: фото предоставлено пресс-службой театра "Современник" Фото: фото предоставлено пресс-службой театра "Современник"
Фото: фото предоставлено пресс-службой театра "Современник"

1 февраля на Основной сцене театра "Современник" пройдет специальное событие, посвященное Юрию Росту - легендарному фотографу, журналисту, писателю и большому другу театра.

Фото: Предоставлено пресс-службой проекта "Зя! Воздушные замки"
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Формат вечера "Современник "Современника" соединяет в себе черты документального и художественного высказывания: это не творческая встреча в привычном понимании, а открытый диалог о людях и жизни, поводом для которого стал день рождения Юрия Михайловича. Так организаторы вечера рассказали в релизе, присланном в "РГ". В нем они пояснили, что идея провести день рождения художника в "Современнике" родилась не случайно. На протяжении всего существования театра Юрий Рост остается важной частью его судьбы. На его глазах создавались знаковые спектакли, завоевывали славу и зрительскую любовь артисты, режиссеры, драматурги, театр переживал разные периоды, меняясь, прокладывая свой уникальный путь.

Фото: фото предоставлено пресс-службой театра "Современник"

Хроника развития "Современника" отражена в фотографиях Юрия Михайловича. Например, портрет молодой Марины Нееловой рядом с Фаиной Раневской, а вот она же, много лет спустя, примеряет образ Башмачкина из гоголевской "Шинели" в своей гримерке. Или многоликий, завораживающий своим масштабом снимок всей труппы, празднующей 30-летие любимого театра, и последний портрет Галины Волчек в пустом зрительном зале - пронзительный, передающий смыслы, невыразимые в слове.

"Юрий Рост не только большой друг театра, но и тот, с кем многие поколения современниковцев ведут непрекращающийся диалог. Великий провокатор, умеющий ловко перевернуть привычный взгляд на мир, тот, чье чуткое внимание к человеку и ко времени завораживает и бесконечно удивляет. Человек-эпоха, Юрий Рост является носителем уникальной картины мира - своего внутреннего театра. 1 февраля мы все станем зрителями в этом особенном театре, и каждый сможет забрать с собой что-то свое", - рассказал художественный руководитель "Современника" Виктор Рыжаков.

Фото: фото предоставлено пресс-службой театра "Современник"

Героями вечера, с которыми зритель сможет познакомиться через фотографии и рассказы Юрия Роста, станут Белла Ахмадулина, Галина Уланова, Марина Неелова, Алиса Фрейндлих, Майя Плисецкая, Галина Волчек, Алексей Герман, Георгий Данелия, Резо Габриадзе, Булат Окуджава и другие.

Между тем

Вечер Юрия Роста станет первым в цикле "Современник Современника", в рамках которого театр будет знакомить зрителей с теми людьми, которые не только исследуют нашу реальность, но и не боятся менять ее, создавая новое.

Фото: фото предоставлено пресс-службой театра "Современник"
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