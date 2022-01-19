Неизвестные "заминировали" школы и больницу в сахалинском Корсакове

В школах сахалинского города Корсаков второй день подряд проходят проверки из-за разосланных сообщений о минировании.

В администрации городского округа рассказали, что утром в среду поступила информация о "заложенных" бомбах в образовательных учреждениях №1, №2, №4, №6, а также в школе села Раздольное и детском отделении Центральной районной больницы.

Детей и персонал незамедлительно эвакуировали. Помещения осматривают правоохранители.

В минувший вторник в трех школах города отменили занятия из-за подобных сообщений с угрозами. В срочном порядке пришлось выводить на улицу и воспитанников одного из детсадов. В ходе осмотра зданий информация не подтвердилась.