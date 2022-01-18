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18.01.2022 03:30
Рубрика: Происшествия

На Сахалине три школы и детсад эвакуировали из-за угрозы минирования

Текст: Ольга Коваль

Учащихся трех школ и воспитанников одного детского сада эвакуировали в сахалинском Корсакове из-за угрозы минирования.

В Ростове-на-Дону 85 школ получили сообщения о "минировании"

Как уточнили в администрации городского округа, анонимные сообщения о "заложенных" бомбах получили образовательные учреждения №1, №3 и №4, а также детсад №7.

Сейчас помещения проверяют правоохранители.

В минувший понедельник неизвестный сообщил о минировании 20 школ Южно-Сахалинска. Детей эвакуировать не пришлось, так как до четверга они переведены на дистанционное обучение из-за снегопада.

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