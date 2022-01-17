Школьникам Южно-Сахалинска продлили удаленку из-за нечищеных дорог

С 17-го по 19-е января школьники Южно-Сахалинска будут учиться в дистанционном режиме. Как сообщили в мэрии, за эти дни коммунальные службы должны расчистить подъездные пути ко всем учебным заведениям и вывезти снег.

Продолжается уборка территорий детсадов. Для этого привлекают в том числе военных.

"В течение дня будут дорасчищены подъездные пути ко всем детским садам городского округа. На текущий момент проезд затруднен к детскому саду "Березка" в районе улицы Пушкина, транспорт подъезжает к учреждению через внутриквартальные проезды. К вечеру МКП "Завод строительных материалов им. Федотова" расчистит пути", - сообщает мэрия Южно-Сахалинска.

Напомним, что в городе продолжает действовать режим ЧС, введенный из-за мощного циклона. За три дня здесь выпала практически месячная норма осадков. Дома оказались завалены снегом по окна первых этажей, машины - по крышу.