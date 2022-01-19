В Якутии начали подготовку к вакцинации подростков от COVID-19

В Якутии началась подготовка к прививочной кампании среди детей 12-17 лет. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения республики.

Прививать подростков от COVID-19 будут препаратом "Спутник-М". Как заверили специалисты минздрава, вакцинацию детей проведут исключительно на добровольной основе, то есть с письменного согласия родителей. А подростки 15-17 лет вправе сами решать, соглашаться на прививку или нет.

Сейчас в лечебных учреждениях региона оборудуют прививочные кабинеты, обучают персонал порядку проведения вакцинации, правилам хранения и транспортировки препарата.

Напомним, что "Спутник М" прошел регистрацию в конце ноября и был включен в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям. Вакцина для подростков состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Ожидается, что на этой неделе препарат поступит в гражданский оборот.