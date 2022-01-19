За перешедшим Транссиб леопардом будут следить фотоловушки

Сеть фотоловушек для наблюдения за леопардом, перебравшимся за Транссиб, установили в Надеждинском районе Приморья. Об этом сообщается на сайте нацпарка "Земля леопарда.

Пятнистый хищник прославился тем, что впервые за 50 лет был замечен в восточной части Приморья. Для этого ему нужно было выйти из парка "Земля леопарда", отправиться на север края и перейти железнодорожные пути Транссиба, который пересекает регион с севера на юг. Таким образом леопард оказался на территории, с которой его предки исчезли несколько десятков лет назад. Зверь также близко подошел к Уссурийскому заповеднику, который специалисты рассматривают как территорию, подходящую для реинтродукции дальневосточного леопарда.

Десять фотоловушек, которые установили в охотхозяйстве "Северная", попарно образовали пять новых станций фотомониторинга для наблюдения за пятнистой кошкой.