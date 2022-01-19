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19.01.2022 11:18
Рубрика: Происшествия

Рядом со столицей Тувы произошло сильное землетрясение

Текст: Дмитрий Машуков

Очередное землетрясение зафиксировали сейсмологи в Республике Тыва. Его эпицентр находился в трех десятках километров от столицы региона, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

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Подземный толчок магнитудой 3,9 зарегистрирован в ночь на среду в 31 километре от Кызыла. Интенсивность сотрясений составляла 4,7 балла. Это произошло в 2 часа 23 минуты местного времени. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, в декабре минувшего года на границе Тувы и Красноярского края было зафиксировано сейсмическое событие магнитудой около четырех и интенсивностью в эпицентре 4,9 балла. Это произошло в 90 километрах от Кызыла. В конце октября в Дзун-Хемчикском районе Тувы регистрировалось землетрясение интенсивностью 4,7 балла. В правительстве республики рассказали, что при обследовании ряда объектов города Чадан комиссия обнаружила трещины. В одной из школ был поврежден потолок.

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