Рядом со столицей Тувы произошло сильное землетрясение

Очередное землетрясение зафиксировали сейсмологи в Республике Тыва. Его эпицентр находился в трех десятках километров от столицы региона, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Подземный толчок магнитудой 3,9 зарегистрирован в ночь на среду в 31 километре от Кызыла. Интенсивность сотрясений составляла 4,7 балла. Это произошло в 2 часа 23 минуты местного времени. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, в декабре минувшего года на границе Тувы и Красноярского края было зафиксировано сейсмическое событие магнитудой около четырех и интенсивностью в эпицентре 4,9 балла. Это произошло в 90 километрах от Кызыла. В конце октября в Дзун-Хемчикском районе Тувы регистрировалось землетрясение интенсивностью 4,7 балла. В правительстве республики рассказали, что при обследовании ряда объектов города Чадан комиссия обнаружила трещины. В одной из школ был поврежден потолок.