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19.01.2022 05:21
Рубрика: Общество

Школы Тувы подготовят к переходу на дистанционное обучение из-за COVID-19

Текст: Дмитрий Машуков

Министерство образования республики Тыва приступило к подготовке перевода школ на дистанционный режим обучения. Возможности перехода системы образования на такой формат работы поручил рассмотреть глава региона Владислав Ховалыг. Это связано с осложнением эпидемиологической ситуации, сообщили в республиканском правительстве.

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Министр образования региона Алексей Храмцов и другие специалисты должны проанализировать, смогут ли школы перейти на удаленное обучение, и будет ли при этом система работать бесперебойно.

"Необходимо еще раз оценить возможности и, не дожидаясь ухудшения эпидситуации среди школьников, перевести обучение на дистанционный формат", - цитирует Владислава Ховалыга пресс-служба правительства.

Напомним, за день до этого руководство республики приняло решение ужесточить ограничительные меры из-за ухудшения эпидемиологической ситуации: в Туве зафиксированы первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".

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