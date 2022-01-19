Школы Тувы подготовят к переходу на дистанционное обучение из-за COVID-19

Министерство образования республики Тыва приступило к подготовке перевода школ на дистанционный режим обучения. Возможности перехода системы образования на такой формат работы поручил рассмотреть глава региона Владислав Ховалыг. Это связано с осложнением эпидемиологической ситуации, сообщили в республиканском правительстве.

Министр образования региона Алексей Храмцов и другие специалисты должны проанализировать, смогут ли школы перейти на удаленное обучение, и будет ли при этом система работать бесперебойно.

"Необходимо еще раз оценить возможности и, не дожидаясь ухудшения эпидситуации среди школьников, перевести обучение на дистанционный формат", - цитирует Владислава Ховалыга пресс-служба правительства.

Напомним, за день до этого руководство республики приняло решение ужесточить ограничительные меры из-за ухудшения эпидемиологической ситуации: в Туве зафиксированы первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".