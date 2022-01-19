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19.01.2022 11:27
Рубрика: Общество

В кемеровском театре состоялся инклюзивный бал

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 11(8659)
Вальс, мазурку, польку и полонез станцевали участники инклюзивного "Бала цветов" в Кемерове.
"Бал цветов" прошел в театре драмы Кузбасса. Фото: Юлия Потапова/ РГ "Бал цветов" прошел в театре драмы Кузбасса. Фото: Юлия Потапова/ РГ
"Бал цветов" прошел в театре драмы Кузбасса. Фото: Юлия Потапова/ РГ

Девушки в пышных кринолинах кружились с кавалерами под сводами фойе театра драмы Кузбасса имени А. В. Луначарского.

Фото: Минтруда Омской области
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В театре создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья - на верхний этаж посетителей в инвалидных колясках поднимает специальный лифт. А погрузиться в атмосферу ушедшей эпохи, где, как в песне, "балы, красавицы, лакеи, юнкера", всем без исключения помогают танцмейстеры Марина Гусева и Людмила Кузнецова. Благодаря им и их коллегам в Государственной научной библиотеке Кузбасса имени В. Д. Федорова действует студия исторического и постановочного танца "Сюита".

В программе - не только хореография, но и изучение истории костюма, причесок, правил этикета, а также мастер-классы по изготовлению украшений, девичьих альбомов и других атрибутов прошлого. На балы приглашают курсантов Центра военной спецподготовки молодежи "Витязь", а также кадетов из корпуса МЧС.

Среди постоянных участников балов - Татьяна Маркинова из города Белово, о которой "РГ-Неделя" писала в августе 2021-го. Совсем недавно автор сборника сказок для и про особенных детей стала лауреатом премии "На Благо Мира" в номинации "Художественная литература" и премии "Знание" за вклад в просвещение в сфере культуры и искусства. Издать книгу помог фонд поддержки людей с ограниченными возможностями "Лабиринт42". Основатель и руководитель фонда - кемеровчанин Никита Асеев - третий год подряд успешно заявляется на федеральный грант, который как раз и помогает устраивать инклюзивные балы.

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