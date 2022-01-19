В Красноярске эвакуировали детские сады из-за сообщений о минировании

В Красноярске пришлось эвакуировать детей и персонал детских садов из-за сообщений об угрозе взрыва.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главное управление образования города. Сколько именно детских садов эвакуировали - не сообщается.

Ранее спецслужбы в Новосибирске эвакуировали ряд общеобразовательных учреждений после сообщений о якобы заложенных там взрывных устройствах. По сообщениям об угрозе совершения теракта проводится проверка. Специальные службы обследуют здания школ на предмет обнаружения опасных предметов.