В Новосибирске "заминировали" несколько школ

Спецслужбы в Новосибирске эвакуировали ряд общеобразовательных учреждений после сообщений о якобы заложенных там взрывных устройствах. Последний случай масштабного ложного "минирования" в Новосибирске был зафиксирован 12 января.

Как передает пресс-служба правительства Новосибирской области, по сообщениям об угрозе совершения теракта проводится проверка. Специальные службы обследуют здания школ на предмет обнаружения опасных предметов. Одновременно с этим правоохранители устанавливают личности отправителей сообщений. Ситуация находится на контроле антитеррористической комиссии региона.

Ранее в областном Следственном управлении СКР напомнили, что ложные сообщения об актах терроризма влекут за собой серьезные уголовные санкции. За преступное посягательство, направленное на объекты социальной инфраструктуры - больницы, школы, вокзалы, а также если это повлекло ущерб свыше одного миллиона рублей, виновному грозит лишение свободы на срок до 5 лет. А дестабилизация деятельности органов госвласти влечет до 8 лет лишения свободы.

По факту массовой эвакуации учащихся из школы в Центральном районе города 13 января продолжается проверка, организованная по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.