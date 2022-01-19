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19.01.2022 14:10
Рубрика: Общество

В Омске откроют бесплатный вытрезвитель

Текст: Наталья Граф (Омск)
Омские власти приняли решение об открытии спецотделения для оказания помощи людям, находящимся в состоянии опьянения.

- Сегодня соответствующий проект постановления поддержали на заседании регионального правительства под председательством губернатора Александра Буркова, - сообщает минтруда Омской области.

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Практически ежедневно в полицию поступают сообщения о находящихся в общественных местах омичах, которые с трудом держатся на ногах. Оставлять их на улице в таком состоянии преступно из-за реальной угрозы для их жизни и здоровья. Впрочем, нередко горожане "под градусом" агрессивны и сами могут представлять опасность для окружающих. Количество так называемых "пьяных" преступлений в регионе не уменьшается.

При этом оказание помощи перебравшим омичам по-прежнему остается серьезной проблемой. Последний вытрезвитель в городе закрылся более десяти лет назад. А в больницах отказываются принимать "пациентов", не нуждающихся в серьезных медицинских манипуляциях.

Первый вытрезвитель откроется на базе омского Центра социальной адаптации на улице Семиреченской. В специализированное отделение будут помещать горожан в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю
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На организацию работы вытрезвителя потребуется более 10 миллионов рублей. Новое отделение начнет работу во втором полугодии 2022 года.

- До этого времени потребуется провести ремонтные работы, закупить необходимое оборудование и принять в штат дополнительный персонал - 21 человек, - отмечают в ведомстве.

Максимальная вместимость вытрезвителя - 15 человек. Оказывать услуги омичам здесь будут бесплатно. Поступившим в отделение обеспечат 12-часовое пребывание под наблюдением медиков, спальное место и питьевой режим. В случае необходимости пациенту вызовут "скорую".

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