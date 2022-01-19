Петербургу предрекли рост цен на недвижимость до 230 тысяч за "квадрат"

Цены на первичную недвижимость в течение 2022 года могут достигнуть 230 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя сервиса "Циан.Аналитика" Алексея Попова.

По оценкам эксперта, в течение минувшего года цены на первичку в Петербурге выросли на 28 процентов и достигли 198,9 тысячи рублей за "квадрат". К слову, по оценкам "Авито.Недвижимость", психологическая отметка в 200 тысяч рублей все-таки была преодолена.

Попов отметил, что в 2022 году рост продолжится, но будет более медленным - 12-15 процентов.

Число желающих взять квартиру на первичном рынке сократилось, но по итогам года падение незначительно, всего на 2 тысячи договоров. При этом с момента, когда условия льготной ипотеки изменились, количество желающих взять квартиру на первичке резко упало. Дорожает не только квадратный метр, растут и ставки по ипотеке, причем той, что берется вне программы. Сейчас ставка во многих банках уже преодолела отметку в 10 процентов годовых. Поэтому многие семьи отложили покупку жилья.

Стоит отметить, что этот тренд на рынке недвижимости прогнозировался давно, с самого начала появления программы льготной ипотеки. Тогда резко выросло число желающих взять ипотеку, и эксперты предупреждали о том, что это будет означать вымывание спроса в перспективе.

Несмотря на то, что снижение спроса очевидно, цены пусть медленно, но продолжат расти, отмечает Попов. Главная причина этому - соглашение об ограничении ежегодного ввода жилья, которое подписано между Смольным и Минстроем. Власти Петербурга добились этого ограничения, чтобы новые кварталы успевали обзавестись необходимой инфраструктурой. С другой стороны, это будет означать, что предложения на рынке не так уж и много, конкуренция ниже, а, значит, открывается путь к повышению цены.