Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Вера Черенева 
17:45 19.01.2022

Петербургу предрекли рост цен на недвижимость до 230 тысяч за "квадрат"

Цены на первичную недвижимость в течение 2022 года могут достигнуть 230 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя сервиса "Циан.Аналитика" Алексея Попова.

Фото: iStock
Риелторы нашли самую маленькую квартиру в России

По оценкам эксперта, в течение минувшего года цены на первичку в Петербурге выросли на 28 процентов и достигли 198,9 тысячи рублей за "квадрат". К слову, по оценкам "Авито.Недвижимость", психологическая отметка в 200 тысяч рублей все-таки была преодолена.

Попов отметил, что в 2022 году рост продолжится, но будет более медленным - 12-15 процентов.

Число желающих взять квартиру на первичном рынке сократилось, но по итогам года падение незначительно, всего на 2 тысячи договоров. При этом с момента, когда условия льготной ипотеки изменились, количество желающих взять квартиру на первичке резко упало. Дорожает не только квадратный метр, растут и ставки по ипотеке, причем той, что берется вне программы. Сейчас ставка во многих банках уже преодолела отметку в 10 процентов годовых. Поэтому многие семьи отложили покупку жилья.

Стоит отметить, что этот тренд на рынке недвижимости прогнозировался давно, с самого начала появления программы льготной ипотеки. Тогда резко выросло число желающих взять ипотеку, и эксперты предупреждали о том, что это будет означать вымывание спроса в перспективе.

Несмотря на то, что снижение спроса очевидно, цены пусть медленно, но продолжат расти, отмечает Попов. Главная причина этому - соглашение об ограничении ежегодного ввода жилья, которое подписано между Смольным и Минстроем. Власти Петербурга добились этого ограничения, чтобы новые кварталы успевали обзавестись необходимой инфраструктурой. С другой стороны, это будет означать, что предложения на рынке не так уж и много, конкуренция ниже, а, значит, открывается путь к повышению цены.

Сейчас читают

Недвижимость
18.01.2022

Арендаторы назвали главные требования к жилью

Арендаторы назвали главные требования к жилью

ДОМ.РФ и ВЦИОМ провели опрос в крупных городах: арендаторы назвали главные требования к жилью. Наличие стиральной машины оказалось важным более чем для 70% семей. В число условий также вошли кухня со встроенной техникой и кондиционер

Недвижимость
17.01.2022

Названы города с рекордно подорожавшими "вторичными" квартирами

Названы города с рекордно подорожавшими "вторичными" квартирами

Цены на квартиры на вторичном рынке за год выросли во всех крупных городах России. Самый большой прирост цены квадратного метра показали квартиры в Сочи и Краснодаре. Также эксперты рассказали, где недвижимость подорожала меньше всего

Жилая недвижимость
16.01.2022

Зарабатывать на аренде квартир становится невыгодно

Зарабатывать на аренде квартир становится невыгодно

Покупка квартир для сдачи в аренду становится все менее выгодной - цены на жилье поднялись сильнее, чем арендные ставки. Средний срок окупаемости квартиры в городах-миллионниках к концу 2021 года составил 16,5 года. Если при этом окупать еще и проценты по ипотеке, то сроки могут превысить 20 лет