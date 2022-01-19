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19.01.2022 12:17
Рубрика: Власть

Петербуржцы сами вышли на борьбу с гололедом

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 11(8659)
После череды оттепелей и заморозков Петербург покрылся льдом. По одним улицам впору кататься на коньках (и некоторые горожане действительно так демонстративно делают), на других образовались бугры и торосы, пробраться через которые без увечий почти невозможно.
Жители Коломны рассыпали по дворам и тротуарам четверть тонны песка. Фото: Сергей Николаев/РГ Жители Коломны рассыпали по дворам и тротуарам четверть тонны песка. Фото: Сергей Николаев/РГ
Жители Коломны рассыпали по дворам и тротуарам четверть тонны песка. Фото: Сергей Николаев/РГ

Такого ледяного безумия в городе не было очень давно. Скользко, страшно, откровенно опасно. Огромные кучи грязного смерзшегося снега на этом фоне выглядят не таким большим злом - они просто уродливые. Как ни странно, в центре города все особенно плохо.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Петербуржцев предупредили об усилении гололедицы

Раз власти не справляются, надо помогать себе самостоятельно, решили инициативные жители исторического района Коломна. Заказали на собственные деньги 250 килограммов песка и выложили в местном паблике "Добрососедство Коломны" пост с призывом помочь рассеять его по тротуарам: "Приходите с ведрами, мешками, совками и лопатками. Можно хоть на машине приехать и увезти много в свою часть района. Единственное условие - раскидать его и прислать нам фоточки. Понятно, что это не системное решение, но хоть что-то. А то невозможно же по улицам ходить".

Люди отозвались с огромным энтузиазмом. Приходили семьями и поодиночке, с ведрами и пакетами. Получился настоящий народный субботник. Дружно рассыпали по самым скользким местам песок, а потом растопили в скверике самовар. Согревались горячим чаем и делились горестями последних дней. Проблемы у всех примерно одинаковые:

"У меня муж позавчера вечером упал на улице Римского-Корсакова и чуть не попал под грузовик..."

"Вчера передо мной упал молодой парень и сломал ногу, вызывала ему скорую. Потом пошла в магазин и купила соль, засыпала этот участок. С радостью участвую в акции, чтобы было меньше травм у людей..."

"Мы вчера солью засыпали самостоятельно во дворе, потому что ползать на четвереньках устали. Вы огромные молодцы, что так придумали с песком..."

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Четверть тонны песка и коньки: Как петербуржцы справляются с гололедом

Коломенские активисты говорят, что готовы повторить акцию. Но все-таки надеются, что в борьбу со льдом включатся коммунальные службы. Как это, собственно, и должно быть.

В комитете по благоустройству Санкт-Петербурга утверждают, что дорожные службы работают в усиленном режиме. С начала года с улиц города вывезено более двух миллионов кубометров снега. Только за прошлую неделю на утилизацию было отправлено свыше 320 тысяч "кубов", то есть около 16 тысяч наполненных самосвалов.

- Сейчас основные усилия брошены на то, чтобы обеспечить безопасность горожан на тротуарах и проезжей части. Особое внимание уделяется перекресткам, пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта, подходам к социально значимым объектам. Для борьбы с наледью активно используются противогололедные материалы. В основном это песко-соляные смеси, - рассказывают в комитете. - Особо тяжелая работа сейчас ведется в центральных районах. Узкие улицы и тротуары часто не позволяют использовать механизированную уборку, поэтому специалистам вручную приходится очищать территорию от снега и льда.

На заметку

Дежурная служба комитета по благоустройству Петербурга круглосуточно принимает обращения по телефону: (812) 314-60-13.

Тем временем

Во время импровизированного субботника по посыпке тротуаров активисты Коломны организовали еще и сбор новогодних елок, сосен и пихт. Деревья пойдут в конюшни, приюты и питомники на подкормку и подстилку для животных. Похожие акции прошли на минувших выходных во многих районах. До конца января еще можно успеть не просто выбросить елку, но утилизировать ее с толком. Подробности - на сайте городской акции по сбору и переработке новогодних деревьев елкипалкищепа.рф.

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