"Студентом года - 2021" стал магистрант Технологического института

Победителем конкурса "Студент года - 2021" в номинации "Лучший в научном и техническом творчестве" назван магистрант Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета) Сергей Лебедев.

Ежегодный конкурс проводится под эгидой комитета по науке и высшей школе и совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На конкурс "Студент года - 2021" было подано 160 заявок.

- Я родом из маленького города Печоры на окраине Псковской области, на границе с Эстонией. Учился в самой обычной школе, к сожалению, без математического уклона. Класса с восьмого всерьез заинтересовался химией, поэтому, когда встал вопрос о высшем образовании, я не сомневался - остановил свой выбор именно на Техноложке, о чем ни секунды не пожалел. Технологический институт - один из ведущих вузов страны, к тому же от Петербурга до Печор можно добраться на маршрутке. Поступил на бюджет, баллов ЕГЭ мне хватило, у меня был самый высокий показатель по химии в родном городе, - рассказал о себе победитель конкурса.

На первом курсе, еще до официального распределения, меня заинтересовали разработки электрохромных энергосберегающих устройств кафедры теоретических основ материаловедения. Направление находится на стыке сразу нескольких наук: оптики, электрики, химии, электрохимии и наноматериаловедения. Моими первыми шагами стала работа под руководством кандидата технических наук Евгении Васильевны Сохович. За полтора года исследований в этой области возник ряд серьезных проблем, которые помог решить кандидат физико-математических наук Валерий Флорианович Бородзюля, совместно с ним было изготовлено и испытано несколько модификаций автоматизированной системы научных исследований. Только за последний год было получено четыре патента на изобретение, опубликованы научные труды, включая статьи в журналах, реферируемых Scopus.

Итогом совместной работы стал стартап "Экосистема лабораторного оборудования United Lab", который был запущен на базе СПбГТИ(ТУ). Руководит им Сергей Лебедев, а разработка бизнес-плана проекта проводилась совместно со студентами факультета экономики и менеджмента. Эта система - единое информационное пространство, которое объединит лабораторное оборудование из разных областей и позволит проводить эксперименты быстро и достоверно.

Научные руководители Сергея Лебедева: к.т.н. Сохович Е.В. и к.ф.м.н. Бородзюля В.Ф. Фото: Предоставлено пресс-службой СПбГТИ(ТУ)

- Мы предлагаем совокупность приборов, каждый из которых предназначен для измерений в конкретной сфере. Приборы могут взаимодействовать друг с другом и позволяют получать комплексную информацию. Причем человеческий фактор на процесс влиять не будет. Обычно ведь как бывает: в научных исследованиях используются приборы разных фирм, и у каждого - свое программное обеспечение, или и вовсе простые варианты, когда информация выводится на дисплей, а оператор должен вручную вносить данные. Используя наш UnitedLab, можно все исследования проводить автоматически, приборы синхронизированы между собой. Область применения огромна: на предприятиях, в научно-исследовательских лабораториях, институтах и средних специальных учебных учреждениях, - поясняет Лебедев.

Проект был успешно представлен на Международной ассамблее молодых изобретателей стран Евразийского экономического союза и вошел в топ-100 Всероссийского фестиваля университетских технологических проектов. Развитию стартапа способствуют выигранные Сергеем Лебедевым гранты комитета по науке и высшей школе, Фонда содействия инновациям, Фонда "Талант и успех" (программа президента РФ).

Сергей Лебедев считает, что в Технологическом институте созданы все условия для раскрытия потенциала студента. Лучшие лаборатории, современное оборудование, замечательные преподаватели. Сейчас Сергею удается совмещать работу инженером-технологом с учебой и научно-исследовательской деятельностью в институте. После окончания магистратуры он хочет поступить в аспирантуру СПбГТИ(ТУ), потому что решил продолжать начатое дело именно в Северной столице.

- Свободного времени у меня не остается. Мое хобби - это научные исследования, и другого не требуется. Если появляется возможность, гуляю по ночному Петербургу. Нет шума, потока машин, хорошо думается, - признался Сергей.

Будущим студентам Лебедев советует при выборе профессии ориентироваться только на свои предпочтения, слушать свое сердце и не выбирать под натиском обстоятельств и родственников направление, которое неинтересно.