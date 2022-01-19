Глава СК поручил доложить о проверке по факту невозвращения крымским музеям скифского золота

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки, проводимой по факту невозвращения крымским музеям скифского золота. Предоставить подробный доклад поручено руководителю ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву.

Бастрыкин также поручил Главному следственному управлению СК России оказать необходимую помощь коллегам.

В России следят за ситуацией со скифским золотом, его нужно вернуть в Крым. "Считаем, что это золото должно быть в Крыму", - прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по просьбе журналистов эту тему. Ранее глава СК поручил досконально изучить ситуацию о коллекции скифского золота.