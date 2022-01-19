Песков: Скифское золото должно быть в Крыму

В России следят за ситуацией со скифским золотом, его нужно вернуть в Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал эту тему.

"Следим, считаем, что это золото должно быть в Крыму", - подчеркнул Песков.

Коллекция из четырех крымских музеев была вывезена на выставку в Амстердаме в начале февраля 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. В августе того же года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму, пока не выдаст свое определение суд или стороны не придут к соглашению.

Апелляционный суд Амстердама в октябре прошлого года постановил, что сокровища надо передать Украине. Но музеи Крыма с этим не согласились, намереваясь обратиться в Верховный суд Нидерландов. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту невозвращения скифского золота.