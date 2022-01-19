Мэрия Краснодара ввела новый стандарт вывесок на зданиях

Документ опубликован на официальном интернет-портале мэрии. Сообщается, что нормативно-правовой акт прошел необходимые согласования и экспертизы. Теперь вывески на всех домах должны быть заменены на новые - соответствующие Правилам благоустройства Краснодара.

Поясняется, что выявлять нарушителей будут сотрудники администраций внутригородских округов. Предприниматели и собственники получат предписание, согласно которому они должны сменить вывеску на соответствующую стандарту по размеру и оформлению. Если не сделают этого в течение 15 дней - получат предписание повторно. А если вновь его проигнорируют, то конструкцию демонтируют специалисты Службы спасения. Средства, затраченные на это, у владельца истребуют через суд.

Уже определены центральные улицы, с которых начнется оформление Краснодара в едином стиле: Зиповская, Красная и Ставропольская. За ними последуют остальные. Владельцы около 100 объектов - магазинов, зданий и учреждений - уже получили указание поменять вывески.

Дизайн-код, - это не только общероссийский, но и общемировой тренд. Многие мегаполисы сейчас начали оформлять в едином стиле. Но не везде это проходит гладко. В Ставрополе, например, на проспекте Карла Маркса под охраной государства находится более 30 зданий - объектов архитектурного наследия. В некоторых из них помещения арендуют предприниматели. Полгода назад они получили документы с требованием снять с фасадов "незаконные" вывески. Но какие считаются законными, а какие нет - им так и не объяснили.

- Вот наше здание. Тут была вывеска "Ломбард", а там - "Займы". По соседству недавно демонтировали витрину "Женская обувь", и теперь хозяин магазина еле сводит концы с концами, - говорит Инесса Петренко, директор компании-арендодателя.

Вывески стоили денег - до 100 тысяч рублей, за демонтаж бизнесменам тоже пришлось платить из своего кармана. Но главное, предприниматели теряют 30-50 процентов дохода: прохожие теперь не знают, что находится внутри. Некоторые коммерсанты не выдержали и покинули проспект Карла Маркса.

- У нас съехали все арендаторы, потому что не могли обозначить свою деятельность, - поясняет Светлана Чиркова, представитель владельца здания 1880 года постройки.

Бывший доходный дом сейчас пустует. Из-за этого не только владелец не получает прибыль, но и город остается без налогов.

Остается только гадать: сможет ли Краснодар учесть ошибки Ставрополя или самоуверенно наступит на те же грабли?

Мнение

Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК "ФИНАМ":

- Скорее всего, похожие преобразования пройдут не только в Краснодаре, но и по всей России. Так называемый дизайн-код в некоторых странах Европы действует более ста лет. Можно предположить достаточно быстрый прогресс в начинающейся войне с неформатными вывесками и выставляемыми штрафами за демонтаж, так как работу мэров и губернаторов будут, по предложению главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, оценивать по "вкусу и стилю".