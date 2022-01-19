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19.01.2022 18:11
Рубрика: Власть

Предприятиям Крыма рекомендовали перевести на удаленку половину сотрудников

Текст: Илья Изотов

В Республике Крым новыми поправками в указ главы РК Сергея Аксенова о мерах повышенной готовности из-за коронавируса всем работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы до 50 процентов сотрудников. Документ опубликован на портале Совмина.

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В РК за последние сутки зафиксировано 199 случаев заболевания коронавирусом. И хоть до рекорда 2021 года еще очень далеко - 886 заболевших в сутки 20 ноября, высокая заразность штамма "омикрон" (в четыре-семь раз выше, чем у "дельты") позволяет прогнозировать кратное увеличение количества заболевших в ближайшие недели.

Поэтому с 24 января и до особого распоряжения руководителям госорганов и муниципалитетам вменено в обязанность перевести на дистанционный режим работы до 50 процентов штатной численности работников. Для руководителей организаций, предприятий и индивидуальных предпринимателей эта же норма носит рекомендательный характер. Исключение может быть сделано лишь для работников, чье отсутствие на рабочем месте может нарушить технологический или производственный процесс.

По словам главного государственного санитарного врача по РК Натальи Пеньковской, в РК не ожидается принятие новых ограничений, но в трудовых коллективах при фиксации носителей нового штамма будут вычисляться все контактные лица, которых будут отстранять от работы.

Этим же документом с 24 января приостанавливается медицинская диспансеризация населения, кроме углубленной диспансеризации граждан, уже переболевших COVID-19. Сроки плановой амбулаторной помощи медучреждениям рекомендовано перенести на более поздние сроки. Кроме того, приостанавливаются профилактические медосмотры взрослых и детей в рамках обязательного медицинского страхования.

Продолжает действовать и система QR-кодов в общественных местах.

Справка "РГ"

Для лечения пациентов с COVID-19 в РК сейчас развернуто 1733 койки, а при необходимости в семидневный срок больницы развернут дополнительные - доведя их общее число до 5300. Количество привитых от коронавируса на полуострове достигло 917 тысяч человек. Это 75 процентов от показателя, необходимого для создания коллективного иммунитета, - 1,2 миллиона человек.

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