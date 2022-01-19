В Крыму суд арестовал организаторов заказного убийства бизнесмена

Киевский районный суд Симферополя арестовал членов преступной группы, обвиняемой в подготовке заказного убийства предпринимателя из Алушты. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Как ранее писала "РГ", житель Алушты решил физически устранить своего земляка-неприятеля и нашел соучастников, которые за миллион рублей согласились реализовать убийственный план. Заказчик передал исполнителям 400 тысяч рублей в качестве аванса, разработал план преступления и способы его сокрытия. Но довести свой преступный умысел до конца злоумышленники не смогли, поскольку один из подельников сообщил о готовящемся убийстве в правоохранительные органы.

Учитывая тяжесть и большую общественную опасность готовившегося преступления и возможность давления на свидетелей, суд решил арестовать организатора несостоявшегося убийства и одного из исполнителей до 17 марта 2022 года. Но на это постановление в течение трех дней может быть принесена апелляционная жалоба в Верховный суд Республики Крым.