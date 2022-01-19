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19.01.2022 17:55
Рубрика: Власть

В Крыму ввели обязательную самоизоляцию для граждан старше 60 лет

Текст: Илья Изотов

В Республике Крым из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и выявления на полуострове первых случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" с 24 января вновь вводится режим обязательной самоизоляции для всех граждан старше 60 лет. Такие поправки внесены в указ главы Крыма о режиме повышенной готовности.

Фото: Алексей Вакуленко/РГ
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В список тех, кому необходимо соблюдать режим самоизоляции, помимо крымчан старше 60 лет внесли также лиц с хроническими заболеваниями. Им запрещено покидать свои жилища, за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью. Также возможно выйти из дома на пункт вакцинации от COVID-19, к ближайшему магазину для покупки товаров, а также к контейнеру для мусора.

Всем работодателям рекомендовано перевести на удаленную работу граждан 60+, за исключением тех, без кого невозможно обеспечить производственный процесс. Ранее самоизоляции требовали лишь от невакцинированных или не переболевших COVID-19 пенсионеров.

Напомним, с 17 января в Крыму вернули систему QR-кодов в общественных местах. В понедельник же в Крыму и Севастополе выявлены первые случаи заболевания штаммом "омикрон".

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