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Рубрика: Общество

Российские космонавты на МКС впервые в этом году выйдут в открытый космос

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции (МКС), 19 января совершат первый в этом году выход в открытый космос. По данным "Роскосмоса", открытие выходного люка модуля "Поиск" планируется в 15.00 мск.

Фото: instagram.com
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Выход продлится 6 часов 40 минут. За это время космонавты должны установить поручни-переходы между новыми модулями "Наука" и "Причал", соединить модули кабелями межмодульной связи "Курс-П" и смонтировать антенны системы "Курс", передает РИА Новости.

Также Шкаплеров и Дубров перенесут телевизионную камеру с одной точки крепления на другую и подключат, чтобы в будущем можно было снимать стыковку кораблей с модулем "Причал". Для того, чтобы корабли могли причаливать к новому модулю, на нем смонтируют мишени стыковки и контроля стыковки.

Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" пристыковался к МКС в июле 2021 года, узловой модуль "Причал" вошел в состав российского сегмента станции в ноябре. Всего для интеграции и дооснащения "Науки" и "Причала" необходимо осуществить десять выходов до конца 2022 года. Три из них Дубров уже совершил вместе с Олегом Новицким в июне и сентябре прошлого года.

Ранее сообщалось, что Антон Шкаплеров и Петр Дубров нашли последнее место утечки воздуха в отсеке модуля "Звезда" на МКС. После доставки специальных средств на ближайшем грузовом корабле "Прогресс", она будет устранена.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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