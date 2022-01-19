Росстандарт будет сообщать об отзыве автомобилей через "Госуслуги"

Росстандарт через портал "Госуслуги" будет сообщать автовладельцам об отзывных кампаниях транспортных средств. Это включено в план работы ведомства на 2022 год.

"Информирование владельцев транспортных средств посредством проактивного сервиса на портале Госуслуг о необходимости прохождения отзывной кампании также запланировано на 2022 год", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Росстандарта.

Еще одним каналом передачи сведений об отзывных кампаниях автомобилей станет "витрина данных" в Национальной системе управления данными, создаваемой в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Также в Росстандарте уточнили, что передача данных планируется в Систему электронных паспортов и заинтересованным организациям, в том числе страховым компаниям. В ведомстве уточнили, что цифровая трансформация в этой сфере должна помочь приблизиться к стопроцентному устранению конструктивных нарушений в рамках отзывных программ.

В конце декабря 2021 года Росстандарт сообщил об отзыве 9916 автомобилей Toyota Venza из-за проблем с подушками безопасности. Добровольному отзыву подлежат машины, реализованные с 31 мая 2013 года по 3 марта 2016 года. Отмечается, что, если автовладелец понимает, что его машина подпадает под программу, ему необходимо связаться с ближайшим дилерским центром.