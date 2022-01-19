Росстат рассчитал новые средние цены на бензин на АЗС

Средние розничные цены на бензин за период с 11 по 14 января выросли на 3 копейки - до 50,45 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 9 копеек до 54,46 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

За отчетный период бензин марки АИ-92 подорожал на 3 копейки - до 47,43 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла также на 3 копейки - до 51,32 рубля за литр, а марка АИ-98 и выше прибавила в цене 6 копеек - 59,48 рубля за литр.

За период с 11 по 14 января рост цен на бензин отмечен в 30 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Республике Саха (Якутия) - на 0,9%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в 6 субъектах РФ. Более всего он подешевел в Ненецком автономном округе - на 0,7%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 46,40 до 48,99 рубля, марки АИ-95 - от 51,30 до 56,89 рубля, марки АИ-98 - от 58,89 до 63,09 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 45,90 до 48,88 рубля, марки АИ-95 - от 49,95 до 53,69 рубля, марки АИ-98 - от 59,20 до 61,90 рубля за литр.

С конца декабря 2021 года бензин марки АИ-92 подорожал на 0,5%, бензин марки АИ-95 на 0,5%, марки АИ-98 - на 0,5%, а дизельное топливо повысилось в цене на 0,9%.

Индекс потребительских цен (инфляция) с 11 по 14 января вырос на 0,1%. Рост с начала года - 0,66%.