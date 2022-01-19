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19.01.2022 16:33
Рубрика: Экономика

РЖД объявили о переводе сотрудников на удаленку

Текст: Василий Кошкин

ОАО "Российские железные дороги" переводит максимально возможное число сотрудников на удаленный режим работы из-за распространения "омикрон"-штамма коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

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Отмечается, что на удаленку уйдут сотрудники, "не задействованные в перевозочном процессе". В первую очередь речь идет о работниках старшего возраста, а также не вакцинированных по медицинским показаниям.

"Работаем на принципах: минимизации контактов между работниками, использования дистанционного формата; регулярной дезинфекции; обеспечения работников СИЗ и контроля их применения; сформирован кадровый резерв на случай необходимости замены заболевших специалистов", - отметили в компании.

По данным РЖД, сейчас полный курс вакцинации прошли более 88% сотрудников компании, иммунитет сформирован у 93%.

Ранее о переводе половины сотрудников на удаленный режим работы объявил Сбербанк. По словам главы компании Германа Грефа, все совещания будут проходить в виртуальном режиме.

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