Греф объявил о переводе на удаленку половины сотрудников Сбербанка

Сбербанк переведет на удаленный режим работы половину сотрудников. Об этом заявил в кулуарах Гайдаровского форума глава компании Герман Греф.

"Мы с понедельника отправляем 50% на удаленку и все совещания переводим на виртуальный режим", - цитирует слова топ-менеджера ТАСС.

В четверг премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву оценить готовность медицинских организаций к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек. В свою очередь, регионам рекомендовано объемы тестирования населения.

Ранее Мишустин заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 из-за штамма "омикрон". В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что при неблагоприятном развитии ситуации заболеваемость COVID-19 в России может превысить сто тысяч случаев в сутки.