Глава Роспотребнадзора: Число случаев COVID-19 может достигнуть ста тысяч в сутки

При неблагоприятном развитии ситуации заболеваемость COVID-19 в России может превысить сто тысяч случаев в сутки. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что этот вариант коронавируса более заразен по сравнению с предыдущими.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 из-за штамма "омикрон".

Попова также призвала работодателей быть внимательнее к здоровью сотрудников и не допускать на рабочее место тех, у кого есть симптомы заболевания.

"Российская газета" напоминает, что для того, чтобы обезопасить себя и своих близких, необходимо сделать прививку от коронавируса и вовремя пройти ревакцинацию. Ревакцинация "Спутником Лайт" дает хорошую вирус-нейтрализацию и позволяет защитить от нового штамма "омикрон". Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.