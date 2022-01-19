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19.01.2022 22:58
Рубрика: Общество

Шкаплеров и Дубров вернулись на МКС после 7-часового выхода в космос

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров вернулись на Международную космическую станцию после первого в 2022 году выхода в открытый космос. В общей сложности они провели вне МКС 7 часов 11 минут.

Фото: youtube/ Роскосмос ТВ
Видео: Российские космонавты начали первый в новом году выход в открытый космос

Главной задачей, с которой успешно справились космонавты, стала подготовка новейшего модуля российского сегмента станции "Причал" к стыковкам кораблей. В частности, на модуле установлены новая антенна системы сближения и стыковки и мишень стыковки. Также им удалось перенести телекамеру на другую точку крепления. Теперь она находится у пассивного стыковочного узла, который смотрит в сторону Земли. Для будущих съемок подключены ТВ-кабели межмодульной связи.

Как уточняет РИА Новости, Дубров, впервые находящийся на МКС, выходил в космос уже в четвертый раз. Шкаплеров в этот совершает четвертый полет, но станцию он покидал в третий раз.

Общество Космос

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