Таможня получит право останавливать машины по всей стране

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, расширяющий права таможни на дорогах.

Как рассказал председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, подготовленный законопроект наделяет таможенную службу полномочиями самостоятельно останавливать автомобили массой более 3,5 тонны на всей территории страны.

"Сейчас ведомство вправе останавливать автомобили только в приграничных субъектах. В остальных регионах остановка транспортных средств осуществляется ГИБДД во взаимодействии с таможенными органами. Предлагаемые изменения позволят мобильным группам таможенных органов осуществлять на всей территории страны контроль за ввозом и перевозкой товаров автомобильным транспортом массой более 3,5 тонны, не привлекая для этого органы ГИБДД", - пояснил Владимир Груздев.

Он отметил, что таможенные органы будут вправе самостоятельно останавливать транспортные средства в местах, специально обозначенных знаком 7.14.1 "Таможенный контроль". Данный знак устанавливается на расстоянии 20-30 метров от места остановки транспортного средства с учетом обеспечения видимости его водителями на расстоянии 100 метров.

"Надо напомнить, что право на самостоятельную остановку транспортных средств в приграничных районах таможенные органы получили несколько лет назад. Практика наработана. За это время не зафиксировано случаев, связанных с созданием аварийных ситуаций или заторов, которые бы происходили из-за остановки транспортных средств мобильными группами таможенных органов", - подчеркнул Владимир Груздев.

В 2021 году таможенными органами было проверено более 28 тысяч транспортных средств, перевозивших свыше 498 тысяч тонн товаров. По итогам проверок было выявлено 2 586 транспортных средств, перевозивших более 38 тысяч тонн товаров с нарушениями законодательства. В том числе 664 тонны "санкционных" товаров.

"Любопытно, что в результате принятых мобильными группами мер по усилению контроля за перемещением цветочной продукции резко выросли объемы декларирования данного товара. С 1 февраля по 12 июля 2021 года было задекларировано 35,7 тысячи тонн цветочной продукции. За аналогичный период 2020 года задекларировано 10 тысяч тонн. Размер поступлений в федеральный бюджет увеличился на 3 миллиарда 372 миллиона рублей и составил 4 миллиарда 716 миллионов рублей. И это результаты только по одному виду товара", - рассказал председатель правления АЮР.

Проект предусматривает, что время проверки автомобилей вне таможенных зон не может превышать двух часов.

"В случае обнаружения нарушений автомобиль может быть помещен на склад временного хранения или иное место, являющееся зоной таможенного контроля", - резюмировал Владимир Груздев.