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Том Хэнкс сыграет в голливудском ремейке фильма "Вторая жизнь Уве"

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    19.01.2022, 17:53
Текст:   Ася Кушнарева

В Голливуде планируют выпустить ремейк жизнеутверждающего фильма "Вторая жизнь Уве", основанного на одноименном произведении шведского писателя Фредрика Бакмана.

По информации Deadline, фильм по сверхпопулярной книге в США готовится уже несколько лет. Режиссером станет Марк Форстер ("Война миров Z", "Волшебная страна"), а главную роль - ворчливого старичка Уве, лишившегося любимой жены, - сыграет Том Хэнкс. Сценарист - Дэвид Маги ("Жизнь Пи").

Напомним, фильм, как и книга Бакмана, повествует о пенсионере по имени Уве. Он недавно потерял жену и теперь одинок и угрюм, но при этом в глубине души - очень добр и не может отказать в помощи новым соседям и даже бродячему коту.

- Когда я впервые прочитал роман Фредрика Бэкмана, я влюбился в идею о том, что дружба способна сформировать жизнь человека. Мне не терпится создать фильм с таким юмором и сердечностью вместе с Томом и Ритой (Рита Уилсон, продюсер - прим. ред.), - заявил Марк Форстер.

Фото: kinopoisk.ru
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Книга уже была ранее экранизирована - в 2015 году в в Швеции "Вторую жизнь Уве" снял режиссер Ханнес Хольм. Фильм был номинирован на "Оскар" в категории "лучший фильм на иностранном языке", а также за лучший грим и прически.

65-летний Том Хэнкс является двукратным обладателем премии "Оскар" - за картины "Филадельфия" и "Форрест Гамп". Серди его работ также известные и даже культовые проекты - "Неспящие в Сиэтле", "Спасти рядового Райана", "Зеленая миля", "Изгой", "Чудо на Гудзоне", а также роль Роберта Лэнгдона в экранизациях Дэна Брауна - "Код да Винчи", "Ангелы и демоны", "Инферно".

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