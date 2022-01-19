Новости

Комедия "Батя" стала лидером по просмотрам на видеосервисе Wink 18:43
Секс-символ 60-х, актриса Иветт Мимо найдена мертвой 18:36
Том Хэнкс сыграет в голливудском ремейке фильма "Вторая жизнь Уве" 17:53
37-летний актер Гаспар Ульель насмерть разбился на горнолыжном курорте 17:50
Появился новый русскоязычный трейлер "Бэтмена" 17:01

У сериала по "Властелину колец" появились тизер и официальное название

Новости
    19.01.2022, 18:46
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video
Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video

Новый сериал Amazon по мотивам трилогии британского писателя Дж.Р.Р. Толкина "Властелин колец" наконец получил полноценное название - "Властелин колец: Кольца власти" (The Lord of the Rings: The Rings of Power"). Оно появилось в первом тизере, который был только что опубликован.

Сделанный выбор подтверждает, что события сериала будут касаться Второй Эпохи Средиземья, когда были выкованы Кольца власти.

Фото: youtube.com/ WB Russia
Появился новый русскоязычный трейлер "Бэтмена"

Продюсеры Джон Д. Пэйн и Патрик МакКей высказались о принятом решении следующим образом: именно такое название могло бы красоваться на переплете одного из толкиновских произведений. Кольца власти объединят все основные сюжетные линии Второй Эпохи Средиземья, включая историю создания колец, обретение мощи Сауроном, предание о Нуменоре и Последний Союз эльфов и людей. На настоящий момент зрители смогли увидеть на экране только повествование о Кольце всевластья, в то время как колец было много. Режиссеры хотели бы поведать и обо всех остальных.

Премьера сериала состоится на стриминговом сервисе Amazon 2 сентября 2022 года.

Новости

Вышел трейлер еще одного трэш-боевика с Уиллисом "Бензиновая аллея" 16:15
Вышел трейлер хоррор-комедии с "Одри" из "Твин Пикс" "Сияющая долина" 15:44
Первый рэпер с "цифровым слухом" Пьюс умер в 39 лет 15:27
"Острые козырьки" завершатся не так, как планировалось ранее 15:21
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Дэниел Рэдклифф сыграет в байопике о музыканте-пародисте Эле Янковиче 11:13
Netflix выпустил тизер сериала "Викинги: Вальгалла" 10:46
Вышел трейлер нового сериала Тайки Вайтити "Наш флаг означает смерть" 07:37
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
По мотивам "Острых козырьков" создадут танцевальный спектакль 18.01.2022
Опубликован фрагмент фильма "Камелот" с участием Стинга 17.01.2022
Стал известен хронометраж нового "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном 17.01.2022
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел первый трейлер мультипликационного сериала по игре Cuphead 12:18
Вышел трейлер южнокорейского "Бумажного дома" 11:45
Вышел тизер спин-оффа "Пацанов" 07:22