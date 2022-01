У сериала по "Властелину колец" появились тизер и официальное название

Новый сериал Amazon по мотивам трилогии британского писателя Дж.Р.Р. Толкина "Властелин колец" наконец получил полноценное название - "Властелин колец: Кольца власти" (The Lord of the Rings: The Rings of Power"). Оно появилось в первом тизере, который был только что опубликован.

Сделанный выбор подтверждает, что события сериала будут касаться Второй Эпохи Средиземья, когда были выкованы Кольца власти.

Продюсеры Джон Д. Пэйн и Патрик МакКей высказались о принятом решении следующим образом: именно такое название могло бы красоваться на переплете одного из толкиновских произведений. Кольца власти объединят все основные сюжетные линии Второй Эпохи Средиземья, включая историю создания колец, обретение мощи Сауроном, предание о Нуменоре и Последний Союз эльфов и людей. На настоящий момент зрители смогли увидеть на экране только повествование о Кольце всевластья, в то время как колец было много. Режиссеры хотели бы поведать и обо всех остальных.

Премьера сериала состоится на стриминговом сервисе Amazon 2 сентября 2022 года.