В "Аэрофлоте" рассказали подробности инцидента с Волочковой

В авиакомпании "Аэрофлот" заявили, что летевшая с Мальдив балерина Анастасия Волочкова вела себя на борту деструктивно, пила крепкий алкоголь и отказывалась надеть маску. При этом, по данным перевозчика, экипаж самолета предупреждал ее о недопустимости подобного поведения. В итоге в Шереметьево Волочкову встретили полицейские.

"Во время выполнения рейса SU325 Мале - Москва 18 января экипажем авиакомпании зафиксировано нарушение правил поведения на борту со стороны пассажира Анастасии Волочковой. Пассажир отказывался от использования средств индивидуальной защиты, употреблял пронесенный на борт в ручной клади крепкий спиртной напиток, вел себя деструктивно и мешал отдыху окружающих пассажиров", - цитирует сообщение "Аэрофлота" ТАСС.

В авиакомпании также рассказали, что Волочкова "использовала ненормативную лексику в адрес бортпроводников и отказывалась выполнять законные требования экипажа и командира воздушного судна". В соответствии с действующим регламентом работ с подобными пассажирами Анастасии Волочковой были вынесены устные и письменное предупреждения. Все нарушения на борту были зафиксированы с помощью фото и видеосъемки, а также получены показания пассажиров, ставших свидетелями инцидента.

Ранее появилась информация, что балерина устроила скандал в самолете из-за маски. По прибытии в аэропорт в отношении артистки были составлены административные материалы по статье 20.1 КоАП - "Мелкое хулиганство", и по статье 20.6.1 - "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".