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19.01.2022 20:39
Рубрика: Общество

В Госдуме посоветовали пожилым надевать две маски из-за "омикрона"

Текст: Нина Егоршева
Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ

Для защиты от "омикрона" пожилым людям лучше использовать респираторы или надевать две медицинские маски одновременно. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в ходе беседы с руководителем департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной на ее странице в Instagram.

Фото: iStock
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Хубезов напомнил, что "омикрон" намного заразнее предыдущих штаммов коронавируса. Именно поэтому депутат считает, что в этой ситуации более эффективными становятся респираторы. По его словам, особенно это требование касается людей из группы риска - пожилых и людей с хроническими заболеваниями. "По крайней мере в местах - в транспорте, в магазине. Вот там лучше либо две маски надеть, либо пользоваться респиратором", - считает Дмитрий Хубезов. Он также добавил, что лучше вообще сейчас не ходить в общественные места, а также воздержаться от поездок на общественном транспорте.

Ранее врач-терапевт, главный внештатный специалист департамента здравоохранения столицы Виктор Фомин отметил, что признаки заражения "омикроном" похожи на проявления ОРВИ. При повышении температуры, головной боли, заложенности носа, боли в горле он посоветовал оставаться дома. Если температура не превышает 38 градусов, то снижать лекарственными препаратами ее не рекомендуется. Больным в этом случае рекомендовано обильное питье (до 2 литров), мед, чай с мятой или облепихой.

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