Врач-терапевт напомнил о важности начать лечение "омикрона" с первых же дней недомогания

Главный внештатный специалист терапевт департамента здравоохранения столицы Виктор Фомин отметил, что признаки заражения "омикроном" похожи на проявления ОРВИ.

Он советует: "Если по каким-то причинам вы не пошли в поликлинику и не обратились к врачу, можно самостоятельно облегчить свое состояние. При повышении температуры, головной боли, заложенности носа, боли в горле нужно, прежде всего, остаться дома. Если температура не превышает 38 градусов, то снижать лекарственными препаратами ее не рекомендуется. В данном случае единственное "окно возможностей" - обильное питье (до 2 литров), мед, чай с мятой или облепихой. Необходимо отдыхать, чаще проветривать помещение и отказаться от курения". По его словам важно иметь дома пульсоксиметр для измерения концентрации кислорода в организме, которая в норме должна составлять 96-100%.

При температуре выше 38 градусов можно принять жаропонижающие средства, например, парацетамол или ацетилсалициловую кислоту. Но врач просит быть внимательнее с этими средствами тех, у кого в прошлом имелись заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно эрозивный гастрит или язвенная болезнь желудка. Этим пациентам можно рекомендовать прием омепразола или эзомпразола в минимальной дозе профилактически вечером наряду с жаропонижающими.

Для облегчения боли в горле врач посоветовал использовать антисептики (например, мирамистин), пастилки или леденцы, спреи, полоскания, например хлоргексидином. А при насморке - два-три раза в день назальные капли с сосудосуживающим эффектом или промывать нос растворами на основе натуральной морской соли.

Виктор Фомин подчеркнул, что применение антибиотиков при вирусной инфекции бесполезно и даже вредно.

"Что касается приема противовирусных препаратов, то согласно клиническим рекомендациям Минздрава возможно применение лекарственных средств, используемых для лечения сезонных ОРВИ. Это интраназальные формы ИФН-α (интерферон альфа), обладающие местным иммуномодулирующим, противовоспалительным и противовирусным действием (например, гриппферон), а также противовирусные препараты с широким спектром активности, такие как, например, умифеновир (арбидол). Риамиловир (триазавирин) - противовирусный препарат, который можно начинать принимать самостоятельно, начиная с первого-второго дня болезни при наличии типичных симптомов ОРВИ, в том числе стойкого повышения температуры тела, заложенности и выделений из носа", - пояснил врач.

Виктор Фомин отметил, что лечиться самостоятельно можно в течение пяти дней, а при сохранении симптомов и появлении мокроты необходимо обратиться к врачу. Специалист добавил, что вакцинированные переносят болезнь легче, чем те, у кого нет антител к вирусу.