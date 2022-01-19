Военные разработали новый способ выявления COVID-19 - понадобится всего 1 минута

"Отличительной особенностью нового набора реагентов является наличие в его составе специального буфера, обеспечивающего полную инактивацию коронавируса и готовность образца к проведению анализа в течение всего одной минуты", - рассказали сотрудники Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны, участвовавшие в разработке новых реагентов.
В военном ведомстве отмечают, что специфика нового метода позволит использовать его для диагностики коронавируса в стационарных и мобильных клинико-диагностических лабораториях учреждений Минобороны и гражданского здравоохранения.
Напомним, именно военные специалисты совместно с учеными из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи разработали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, позднее названую "Спутник V". Первыми добровольцами, согласившимися испытать на себе действие новой вакцины, стали также военнослужащие.