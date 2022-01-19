В Киеве полиция применила газ против сторонников Порошенко

Полиция применила слезоточивый газ против сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко, устроивших митинг возле здания Печерского районного суда Киева, в котором сегодня должны огласить решение об избрании меры пресечения бывшему главе государства. Как передает УНИАН, между протестующими и представителями правоохранительных органов произошла потасовка.

Причиной конфликта стали бочки, которые митингующие принесли для "антуража", и печки, в которых они хотели разжечь огонь, чтобы согреться и приготовить чай. В какой-то момент силовики распылили газ, чтобы отогнать протестующих. Как уточняет РИА Новости, среди пострадавших есть несколько журналистов.

Напомним, Порошенко обвиняют в "финансировании терроризма" и госизмене, а также в создании "террористической организации". По данным следствия, в период нахождения Порошенко у власти была создана коррупционная схема для закупки в Донбассе. Во время судебного заседания в понедельник прокурор потребовал арестовать его на два месяца с правом выхода под залог в один миллиард гривен (35,7 миллиона долларов). Однако тогда суд не смог вынести решение, судье стало плохо, и ему вызвали "скорую". Новое заседание было назначено на среду.