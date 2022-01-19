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19.01.2022 14:31
Рубрика: В мире

В Киеве полиция применила газ против сторонников Порошенко

Текст: Юрий Когалов

Полиция применила слезоточивый газ против сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко, устроивших митинг возле здания Печерского районного суда Киева, в котором сегодня должны огласить решение об избрании меры пресечения бывшему главе государства. Как передает УНИАН, между протестующими и представителями правоохранительных органов произошла потасовка.

Фото: Анна Марченко/ТАСС
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Причиной конфликта стали бочки, которые митингующие принесли для "антуража", и печки, в которых они хотели разжечь огонь, чтобы согреться и приготовить чай. В какой-то момент силовики распылили газ, чтобы отогнать протестующих. Как уточняет РИА Новости, среди пострадавших есть несколько журналистов.

Напомним, Порошенко обвиняют в "финансировании терроризма" и госизмене, а также в создании "террористической организации". По данным следствия, в период нахождения Порошенко у власти была создана коррупционная схема для закупки в Донбассе. Во время судебного заседания в понедельник прокурор потребовал арестовать его на два месяца с правом выхода под залог в один миллиард гривен (35,7 миллиона долларов). Однако тогда суд не смог вынести решение, судье стало плохо, и ему вызвали "скорую". Новое заседание было назначено на среду.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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