Судье по делу Порошенко вызвали "скорую"

Судье, рассматривающему вопрос о мере пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко, понадобилась медицинская помощь. Как отмечают местные СМИ, ему стало плохо, и ему вызвали "скорую".

В связи с этим решение суда до сих пор не было объявлено.

Ранее прокурор потребовал арестовать Порошенко на два месяца и определить залог в размере 1 миллиард гривен (35,7 миллиона долларов). Обвинение также просит обязать бывшего главу государства сдать паспорта и, в случае внесения залога, носить электронный браслет.

Пока длилось заседание, стало известно, что экс-президент был объявлен во внутригосударственный розыск, причем его поиск велся еще с 24 декабря. В настоящее время имя Порошенко уже исчезло из списка разыскиваемых.