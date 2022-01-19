В Кремле прокомментировали арест группы хакеров по запросу США

Задержание хакерской группировки REvil - пример взаимодействия между Россией и США в сфере борьбы с киберпреступностью, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в Москве по запросу американской стороны суд арестовал восьмерых возможных членов хакерской группировки REvil, обвиняемой в масштабной кибератаке на американские компании​​​.

"Это, собственно, взаимодействие в борьбе с киберпреступностью", - сказал Дмитрий Песков. Он напомнил, что тема безопасности в Сети обсуждалась президентами России и США в Женеве летом прошлого года, а затем был запущен механизм двусторонних консультаций с участием профильных ведомств.

"И в этом плане это чрезвычайно важно", - добавил представитель Кремля.