Великобритания отменила ношение масок

Правительство Великобритании отменило большинство коронавирусных ограничений, введенных из-за распространения штамма "омикрон", сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Выступая в Палате общин, он объявил об отмене паспортов вакцинации для посещения массовых мероприятий и общественных мест, отмене рекомендации по переводу работников на удаленку и требования о ношении масок в закрытых помещениях и транспорте.

Не так давно правительство Германии внесло Великобританию в список стран и регионов, в которых широко распространены мутации коронавируса.