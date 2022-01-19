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19.01.2022 15:05
Рубрика: Видео

Видео: черный лед стал причиной массовой аварии в тоннеле

Текст: Вадим Давыденко

Черным называют водители тонкий, не видимый человеческим глазом слой льда, который появляется после легких осадков при переходе от нуля градусов по Цельсию до -1-2 градусов. Дорога при этом на первый взгляд кажется сухой, а сцепление шин с ней хорошим, но это очень обманчивое ощущение...

Фото: скриншот с vk.com/glavdoroga
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Именно черный лед стал причиной масштабной аварии в автомобильном тоннеле на трассе Сунчхон-Ванджу в Южной Корее. Две легковушки столкнулись по касательной из-за не выдержавшего дистанцию водителя. Затем на них налетел третий автомобиль, потом четвертый. Никто не смог удержать свою машину на невидимом для глаза льду.

Масштабы аварии росли с каждой минутой, впрочем, до какого-то времени все обходилось без жертв для водителей. Пока в гущу застрявший машин не влетела автоцистерна с легковоспламеняющейся жидкостью. Вспыхнул пожар, весь тоннель быстро заволокло дымом, что резко ухудшило видимость и привело к столкновениям еще нескольких авто.

Печальный итог аварии - более 30 столкнувшихся машин, пятеро погибших автомобилистов и 43 получивших различные травмы. Местные власти выясняют, кто занимался очисткой дорожного покрытия в тоннеле и насколько качественно эта работа была выполнена.

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