Видео: Российские космонавты начали первый в новом году выход в открытый космос

Начался 51-й плановый выход в открытый космос космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса. В 15:18 по московскому времени космонавты открыли выходной люк узлового модуля "Поиск": зафиксировали крышку люка и установили защитное кольцо. Первым вышел Дубров, за ним через несколько минут Шкаплеров.

"РГ" уже рассказывала о подробностях этого выхода в открытый космос и его основных целях.

Предполагается, что вне станции космонавты проведут примерно 6 часов 40 минут. Для Шкаплерова уже третий выход в открытый космос в карьере, для Дуброва - четвертый.