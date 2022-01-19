Власти Франции сообщили о новом антирекорде по числу заболевших COVID-19

Власти Франции зафиксировали 464 тысячи новых случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

Такие данные во вторник распространило Национальное агентство общественного здравоохранения Франции. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 11 января, когда власти сообщили о 368 тысячах инфицированных за 24 часа, передает ТАСС.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в столичном регионе Иль-де-Франс, а также в регионах Овернь - Рона - Альпы и Прованс - Альпы - Лазурный берег.

Ранее сообщалось, что жители столицы Франции снова будут обязаны ходить по улицам в масках. Такое постановление выпустили власти Парижа. Как говорится в опубликованном префектурой полиции города постановлении, "эпидемическая ситуация с крайне высокой заболеваемостью и все еще сильным давлением на систему здравоохранения требует принять меры, чтобы общественные пространства под открытым небом не стали очагами заражения".