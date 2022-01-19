Водителю Tesla на автопилоте предъявили обвинение в непредумышленном убийстве

Назревает прецедент с участием водителя Tesla Model S, который двигался на "автопилоте" и совершил ДТП со смертельным исходом: ему могут предъявить обвинение в непредумышленном убийстве.

Это случилось 29 декабря 2019 года, когда Кевин Джордж Азиз Риад с пассажиром-женщиной на Tesla Model S на большой скорости проехал на красный свет, допустил столкновение с Honda Civic. Два пассажира, находившихся в Civic погибли, а Риад и его спутница были доставлены в госпиталь с травмами, которые не представляли угрозу для жизни.

Калифорнийская прокуратура предъявила Риаду обвинение в непредумышленном убийстве ещё в октябре, но известно об этом стало только сейчас. Как пишет Associated Press, водитель Tesla виновным себя не признал и был выпущен под залог на свободу на время рассмотрения дела. Слушание запланировано на середину 2023 года.

Формально отказ от обвинений участника ДТП с двумя летальными исходами означал бы, что вина перекладывается на автопроизводителя, ответственного за разработку и выпуск "автопилота". Однако Tesla юридически сняла с себя ответственность, заявив, что система, как бы она не называлась - "автопилот" или Full Self-Driving - находятся на этапе бета-тестирования, и при соглашении использования комплекса водитель берёт на себя полную ответственность за то, что происходит на дороге. К тому же, в памятке содержится чёткая рекомендация водителю в любой момент быть готовым взять управление на себя.

На самом деле авария, произошедшая в декабре 2019 года, не является единственным ДТП со смертельным исходом. В 2020 году власти Аризоны предъявили обвинение в убийстве по неосторожности водителю-испытателю Uber Рафаэлю Васкесу, который в 2018 году, находясь за рулём автомобиля, оснащённого системой автономного управления, допустил наезд на пешехода, впоследствии скончавшегося от травм, несовместимых с жизнью. Васкес свою вину не признал, а власти отказались выдвигать обвинения против Uber.