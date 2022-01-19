Volkswagen анонсировал "особенно быструю модель"

Volkswagen распространил через свой официальный аккаунт в Facebook затемненное промо-фото (тизер) некоей спортивной модификации, которая появится в гамме Volkswagen Golf в феврале 2022 года.

Что это будет за машина - не очень понятно , однако в запечатленном силуэте видно массивный задний спойлер на дверце багажника.

Volkswagen сопровождает тизер коротким шутливым комментарием "Мы запускаем NFT (Notably Fast Transporter - "особенно быстрый транспорт")". Аббревиатура NFT - это аллюзия на NFT-токены, которые представляют собой цифровой сертификат уникальности.

Сегодня в гамме Volkswagen Golf уже есть четыре серийные "заряженные" версии, которые имеют обозначения GTD, GTE, GTI и R, их двигатели развивают от 200 до 315 л.с. в зависимости от варианта.