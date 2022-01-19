Врач заявил, что переболевшие "омикроном" не будут защищены от других вариантов вируса

Хирург-отоларинголог из Австралии Эрик Леви предупредил от возможного заблуждения, что заражение более легким штаммом коронавируса, каким, по некоторым оценкам, является "омикрон", даст защиту от всех последующих вариантов коронавируса. "Даже не пытайтесь намеренно заразиться "омикроном". Ведь вы не знаете, окажется ли ваша иммунная система готова принять удар. Для многих болезнь протекает крайне тяжело", - написал он в Twitter.

Медик подчеркнул, что переболевший человек получает несколько недель иммунитета, однако нет гарантии, что это поможет в случае дельнейшей мутации вируса. Леви также напомнил, что вакцинация остается самой надежной защитой от коронавируса.

Ранее сегодня глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов посоветовал людям, находящимся в зоне риска для защиты от "омикрона" использовать респираторы или надевать две медицинские маски одновременно. При этом он напомнил, что "омикрон" намного заразнее предыдущих штаммов коронавируса.