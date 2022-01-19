Врачи назвали лучшую диету для больных диабетом

Издание Forbes при помощи врачей проанализировало несколько диет на предмет того, какая из них лучше всего подойдет для контроля за уровнем сахара в крови. Все диеты оценивались по пятибалльной шкале.

В результате самую высокую оценку в 5 баллов получила средиземноморская диета. Ее смысл заключается в потреблении свежих фруктов и овощей, рыбы, цельнозерновых и молочных продуктов. Отмечается, что такой рацион улучшает показатели глюкозы в крови натощак и гемоглобина при диабете второго типа, а также в целом снижает риск развития диабета на 83%. Авторы статьи ссылаются на исследование с участием 25 тысяч женщин, страдающих лишним весом, которое показало, что у тех, кто соблюдал средиземноморскую диету, риск развития диабета через 20 лет был на 30% ниже.

Кстати, по 4 балла в этом рейтинге набрали сразу несколько диет. Среди них диета DASH (расшифровывается как диетические подходы к предотвращению гипертонии) и диета MIND (сочетание средиземноморской диеты и диеты DASH). В первом случае упор делается на низкое потребление натрия, поскольку люди с диабетом больше подвержены риску развития гипертонии. В меню злаки, нежирное мясо, птица и рыба, а также фрукты и овощи. При диете MIND упор делается на растительную пищу и ограничивает потребление продуктов животного происхождения. Диабетикам она подходит тем, что не делает акцент на фруктах, а это в свою очередь является важным критерием для контроля за уровнем сахара, цитирует сообщение ИноСМИ.

Ранее стало известно, что в ФИЦ питания и биотехнологии разработали специальные рационы питания во время пандемии, начиная от поддержки пациентов в реанимации до домашнего меню во время самоизоляции. Например, на период восстановления после коронавируса рекомендована простая, разнообразная еда, правильное соотношение белков и жиров, сложных углеводов. Также эксперты советуют выпивать достаточно жидкости - 1,5-2 литра, чтобы снять интоксикацию.

Материал носит информационный характер. При выборе режима питания следует проконсультироваться со специалистом.