Врачи назвали лучшую диету для больных диабетом

Новости

СК попросит ареста для главврача "Матросской Тишины" Александра Кравченко 18:09
В Петербурге классы будут отправлять на дистант даже при одном заболевшем 18:06
Правительство Молдавии одобрило введение режима ЧП из-за газового кризиса 18:05
ЦСКА удалил скандальный пост о "переговорах" с Языджи 18:02
37-летний актер Гаспар Ульель насмерть разбился на горнолыжном курорте 17:50
Завершилось следствие по делу о крушении бомбардировщика Ту-22 в Заполярье 17:45
ФАС усилит контроль за ценами на бензин и дизтопливо в регионах 17:15
Рябков: Никакого риска крупномасштабной войны в Европе нет 17:12
Макрон заявил о необходимости развития диалога с Россией 16:42
В Instagram появилась возможность создать 3D-аватар 16:20
Великобритания отменила ношение масок 16:17
Порошенко спел гимн после вынесения ему меры пресечения 16:11
Видео: Российские космонавты начали первый в новом году выход в открытый космос 16:02
Жительница Томска отнесла в полицию 500 тысяч рублей, которые нашла на улице 15:59
В Ницце при задержании застрелили подозреваемого в убийстве 15:45
Минстрой предложил сертифицировать детские площадки при "минусе" на улице 15:40
В Москве могут увеличить число операторов скорой помощи из-за "омикрона" 15:35
Суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене 15:24
Золотые скипетры из Эрмитажа оказались трубочками для пива 15:23
Макрон заявил в Европарламенте о необходимости диалога с Россией 15:18
Фото: в Москве похоронили Михаила Зеленского 15:15
Польские силовики дважды за день нарушили границу Беларуси 15:13
СМИ: Один человек погиб при стрельбе в центре Ниццы 15:12
Рябков назвал критической ситуацию в области европейской безопасности 15:08
Умерла актриса из "Петербургских тайн" Екатерина Сибирякова 15:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
19.01.2022 17:34
Рубрика: Общество

Врачи назвали лучшую диету для больных диабетом

Текст: Нина Егоршева
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Издание Forbes при помощи врачей проанализировало несколько диет на предмет того, какая из них лучше всего подойдет для контроля за уровнем сахара в крови. Все диеты оценивались по пятибалльной шкале.

Фото: iStock
Ученые обнаружили у всеми любимой ягоды способность снижать "плохой" холестерин

В результате самую высокую оценку в 5 баллов получила средиземноморская диета. Ее смысл заключается в потреблении свежих фруктов и овощей, рыбы, цельнозерновых и молочных продуктов. Отмечается, что такой рацион улучшает показатели глюкозы в крови натощак и гемоглобина при диабете второго типа, а также в целом снижает риск развития диабета на 83%. Авторы статьи ссылаются на исследование с участием 25 тысяч женщин, страдающих лишним весом, которое показало, что у тех, кто соблюдал средиземноморскую диету, риск развития диабета через 20 лет был на 30% ниже.

Кстати, по 4 балла в этом рейтинге набрали сразу несколько диет. Среди них диета DASH (расшифровывается как диетические подходы к предотвращению гипертонии) и диета MIND (сочетание средиземноморской диеты и диеты DASH). В первом случае упор делается на низкое потребление натрия, поскольку люди с диабетом больше подвержены риску развития гипертонии. В меню злаки, нежирное мясо, птица и рыба, а также фрукты и овощи. При диете MIND упор делается на растительную пищу и ограничивает потребление продуктов животного происхождения. Диабетикам она подходит тем, что не делает акцент на фруктах, а это в свою очередь является важным критерием для контроля за уровнем сахара, цитирует сообщение ИноСМИ.

Ранее стало известно, что в ФИЦ питания и биотехнологии разработали специальные рационы питания во время пандемии, начиная от поддержки пациентов в реанимации до домашнего меню во время самоизоляции. Например, на период восстановления после коронавируса рекомендована простая, разнообразная еда, правильное соотношение белков и жиров, сложных углеводов. Также эксперты советуют выпивать достаточно жидкости - 1,5-2 литра, чтобы снять интоксикацию.

Материал носит информационный характер. При выборе режима питания следует проконсультироваться со специалистом.

Общество Здоровье

Главное сегодня

Сенатор: Пенсионеры получат выплаты с индексацией на 8,6% уже в феврале
Правительство Молдавии одобрило введение режима ЧП из-за газового кризиса
Великобритания отменила ношение масок
Суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене
Генпрокуратура попросила ВС РФ признать террористическим движение "Колумбайн"
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Уникальное российское судно станет ведущей в мире научной базой на полюсе