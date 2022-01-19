ВС РФ объяснил, когда судебная экспертиза повреждений автомобиля незаконна

В любом споре со страховой компанией одно из главных доказательств - результаты технической экспертизы автомобиля. Но незаконной может быть признана даже экспертиза, назначенная судом. Верховный суд разъяснил, какая экспертиза будет признана недопустимым доказательством.

Итак, в машину некоего Манукяна врезался другой автомобиль. Пострадавший обратился к страховщику за выплатой, но тот насчитал и выплатил в качестве компенсации 80 тысяч рублей. Манукян с этим не согласился, провел независимую автотехническую экспертизу, согласно которой стоимость восстановительного ремонта составила более 470 тысяч. Он направил компании претензию с требованием доплатить недостающую сумму. Но ответа не получил. Тогда он обратился к финансовому уполномоченному, который отказал ему, посчитав, что он не выполнил порядок досудебного урегулирования спора. Манукян обратился в суд. Суд первой инстанции посчитал, что досудебный порядок был соблюден. Претензию пострадавший направил страховщику, что подтверждается документами. А то, что он не получил на нее ответа - проблемы страховщика. Но суд не устроила экспертиза. Она была проведена без участия второй стороны, которая не была должным образом о ней уведомлена, а сам эксперт не предупрежден об уголовной ответственности. Поэтому суд назначил проведение судебной экспертизы. Согласно ей, стоимость восстановительного ремонта составила 430 тысяч рублей. Суд постановил выплатить пострадавшему 319 тысяч рублей страхового возмещения, неустойку на такую же сумму, штраф 150 тысяч, а также компенсировать моральный ущерб и расходы. С его выводами согласились суды апелляционной и кассационной инстанций.

Такое решение ВС заставит суды внимательнее относится к выбору экспертов и проверять, соответствуют ли они предъявляемым требованиям

Верховный суд посчитал судебную экспертизу недопустимым доказательством. Он напомнил, что по ОСАГО экспертиза проводится по Единой методике, утвержденной Центробанком. Согласно ей, эксперт должен провести осмотр автомобиля, результаты которого фиксируются актом. Если осмотр провести невозможно, то с письменного согласия пострадавшего и страховщика установление повреждений проводится по предоставленным материалам. Проводится графическое или натурное сопоставление модели столкновения машин. Ничего этого эксперт не сделал. Кроме того, как выяснилось, в момент, когда он проводил экспертизу, его профессиональная аттестация была аннулирована. Но эти обстоятельства, несмотря на ходатайства страховщика, судами учтены не были. Нарушения не были исправлены и кассационной инстанцией. Поэтому ВС отменил решения нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. Как отмечают эксперты портала Право.ру, такое решение заставит суды внимательнее относится к выбору экспертов. И перед назначением экспертизы - проверять, соответствуют ли они требованиям, предъявляемым к таким экспертам.