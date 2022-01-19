Все достоинства и недостатки роскошного китайского пикапа Great Wall Poer

Статистика констатирует: каждый год автомобильное разнообразие российского рынка неуклонно сокращается. С 2014 года из нашей страны выведено 140 моделей, которые частично заменили однообразными кроссоверами разного размера и стоимости - на них самый большой спрос. Тем более удивительно, что некоторые марки не боятся выводить на наш рынок абсолютно нишевые модели. Одна из - компания Great Wall, которая с прошлого года продает в России свой роскошный пикап Poer. После проведенного теста пытаемся определить, есть ли у этой машины рыночное будущее в нашей стране.

Достоинства

1.Круто выглядит снаружи

Казалось, прошло то время, когда в России пикапы покупали просто за их ковбойский внешний вид, наполненный тестостероном. Все-таки машина с кузовом - это маленький грузовик, созданный для коммерческого использования. Даже такие эффектные пикапы, как Nissan Navara или Volkswagen Amarok, которые часто выбирали для красования, в итоге сдали свои позиции.

И тут Great Wall решил доказать, что ниша еще не до конца освоена, потому что Poer получился реально привлекающей внимание машиной. Еще бы: внушающий уважение размер, нарядный цвет, хромированные дуги и массивный декор, литые диски графитового оттенка и светодиодные фары заставляют прохожих оборачиваться, а соседей по потоку определять марку машины - здоровенная новая эмблема пока еще в России знакома не всем.

2.Дорого выглядит внутри

Фото: Никита Юшкевич

Продолжение эффектной наружности - в салоне. Давно вы видели пикап, который отделан светло-коричневым кожзамом, дизайнерским декором и фурнитурой, снабжен современными мультимедийными опциями, да и в целом по комплектации утрет нос многим сопоставимым по цене внедорожникам? Самое главное, что все это добротно сделано, аккуратно выглядит и ничем не пахнет.

3.Просторен и комфортен на ходу

Фото: Никита Юшкевич

В наличии свободного пространства сомневаться не приходится - при длине 5,4 метра и ширине почти два другого от машины и не ждешь.

Запас по голове и ногам что спереди, что сзади очень приличный. А еще Poer ожидаемо не боится никаких колдобин и что гораздо важнее - достаточно тих для полугрузовой дизельной машины. Ну а добавляет уверенности на дороге высоченная посадка, лопухи зеркал и система камер кругового обзора!

4.Хорошая связка мотора и трансмиссии

Фото: Никита Юшкевич

Хочешь не хочешь, а придется похвалить и мотор. Удивительно, но 2.0-литровый 150-сильный дизельный агрегат очень неплохо тягает 2,5-тонную тушку Poer, причем в паре с 8-ступенчатым автоматом ZF. Коробка очень адекватно ведет себя на первых пяти ступенях и начинает путаться в их количестве только при размеренной езде на трассе с необходимостью резкого ускорения. При этом дизель потребляет в пределах 8,5-12 литров при любой манере движения и нагрузке, что для коммерческой техники подобного класса хороший показатель.

Специфическая полноприводная трансмиссия, не свойственная пикапам, также нареканий не вызвала. Дело в том, что Poer оснащен кроссоверной муфтой, автоматически подключающей переднюю ось, которой при этом помогает понижающая передача и жесткая блокировка заднего межколесного дифференциала. Главное вопрос - перегрев муфты, которая за время теста, конечно, не успела побывать в реально тяжелых условиях, но по снежной целине несколько километров позволяла идти без опасений.

5.Адекватная цена

Фото: Никита Юшкевич

За все вышеперечисленное Great Wall просит достаточно вменяемые деньги. А именно 2,55-2,7 миллиона рублей. С учетом стоимости конкурентов, выгода составляет не менее пятисот тысяч. А если еще учесть, что творят с ценами дилеры уважаемых марок, то разница с китайским пикапом может легко добраться и до миллиона. При таком раскладе у Poer просто нет конкурентов на российском рынке.

Правда, чтобы жизнь медом не казалась, флагманский пикап от Great Wall все-таки не настолько идеален, чтобы можно было все простить ему за указанную цену.

Недостатки

1.Огрехи эргономики и экономия на спичках

Фото: Никита Юшкевич

Традиционная беда азиатских автомобилей - нелепые недостатки эргономики. Например, в топ-версии Poer нет регулировки руля по вылету, полностью отсутствует регулировка ремней и не выдающиеся диапазоны регулировки кресел, которые сами по себе, кстати, маловаты.

Нет авторежима на стеклоподъемниках. Не бывает штатной навигации, что правда компенсируется отзеркаливанием смартфона. Задний ряд хоть и просторен, но традиционно не очень удобен из-за вертикальной спинки. Причем складывается диван только целиком, что сбавляет грузопассажирские возможности.

2.Посредственная оптика и печка

Фото: Никита Юшкевич

Несмотря на красоту светодиодных фар, к ним есть претензии. Если ближний свет лупит относительно неплохо, то дальний, увы, разочаровывает, особенно в сложных погодных условиях. Но главное - у Poer очень слабая печка, которая явно не рассчитана на российские 20-градусные морозы.

Дизель очень долго греется сам по себе, а что еще хуже - позволяет на ходу хоть как-то прогревать весь салон исключительно в максимальном положении климат-контроля. Задних пассажиров от инея на носу спасает только дополнительная пара дефлекторов обдува. Предпусковой подогреватель двигателя или дополнительный "фен" для Great Wall Poer строго обязателен.

3.Ожидаемо специфическая управляемость и проходимость

Фото: Никита Юшкевич

Если вы покупаете большой рамный пикап с рессорной подвеской, нельзя забывать, что это, в первую очередь, грузовик.

Управляется и ведет себя на дороге Poer именно так, несмотря на весь свой ездовой комфорт. В первую очередь, надо быть очень аккуратным в поворотах на скользкой дороге, поскольку незагруженная корма все время норовит сорваться в занос - система стабилизации настроена излишне лояльно. Учитывая основной задний привод, пикап на зимней дороге виляет "хвостом" даже при попытке ускорения для обгона фуры на трассе.

То же самое касается и штурма более-менее серьезного бездорожья. Без 200-300 кг балласта в кузове делать этого лучше не стоит, поскольку без нагрузки задние колеса будут беспомощно шлифовать лед даже со всем включенным арсеналом.

Ну и ездовой комфорт касается, конечно, абсолютного равнодушия подвески к ямам, однако профиль дорожного полотна все обитатели салона, конечно, будут чувствовать.

4.Технические нюансы

Фото: Никита Юшкевич

Great Wall Poer ради большей надежности оснащен хитроумной системой DPF, которая представляет собой программу полуавтоматической самоочистки сажевого фильтра. Так вот, готовьтесь к тому, что она будет беспокоить постоянно выскакиванием ошибок.

Где-то каждые 3000-3500 км пикап необходимо будет выводить вручную в сервисный режим и прожигать этот самый сажевый фильтр, после чего перезагружать систему. При этом где-то каждые 1000-1500 км система DPF будет делать это самостоятельно прямо на ходу, что будет сопровождаться неприятными прыжками оборотов.

Очень надеемся, что подобный самосервис действительно заметно повышает сохранность дизельного агрегата и его составляющих, однако за время теста, честно говоря, эта система напрягала, особенно во время езды на круиз-контроле.