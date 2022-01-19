Все достоинства и недостатки роскошного китайского пикапа Great Wall Poer

Казалось, прошло то время, когда в России пикапы покупали просто за их ковбойский внешний вид, наполненный тестостероном. Все-таки машина с кузовом - это маленький грузовик, созданный для коммерческого использования. Даже такие эффектные пикапы, как Nissan Navara или Volkswagen Amarok, которые часто выбирали для красования, в итоге сдали свои позиции.
И тут Great Wall решил доказать, что ниша еще не до конца освоена, потому что Poer получился реально привлекающей внимание машиной. Еще бы: внушающий уважение размер, нарядный цвет, хромированные дуги и массивный декор, литые диски графитового оттенка и светодиодные фары заставляют прохожих оборачиваться, а соседей по потоку определять марку машины - здоровенная новая эмблема пока еще в России знакома не всем.
Продолжение эффектной наружности - в салоне. Давно вы видели пикап, который отделан светло-коричневым кожзамом, дизайнерским декором и фурнитурой, снабжен современными мультимедийными опциями, да и в целом по комплектации утрет нос многим сопоставимым по цене внедорожникам? Самое главное, что все это добротно сделано, аккуратно выглядит и ничем не пахнет.
В наличии свободного пространства сомневаться не приходится - при длине 5,4 метра и ширине почти два другого от машины и не ждешь.
Запас по голове и ногам что спереди, что сзади очень приличный. А еще Poer ожидаемо не боится никаких колдобин и что гораздо важнее - достаточно тих для полугрузовой дизельной машины. Ну а добавляет уверенности на дороге высоченная посадка, лопухи зеркал и система камер кругового обзора!
Хочешь не хочешь, а придется похвалить и мотор. Удивительно, но 2.0-литровый 150-сильный дизельный агрегат очень неплохо тягает 2,5-тонную тушку Poer, причем в паре с 8-ступенчатым автоматом ZF. Коробка очень адекватно ведет себя на первых пяти ступенях и начинает путаться в их количестве только при размеренной езде на трассе с необходимостью резкого ускорения. При этом дизель потребляет в пределах 8,5-12 литров при любой манере движения и нагрузке, что для коммерческой техники подобного класса хороший показатель.
Специфическая полноприводная трансмиссия, не свойственная пикапам, также нареканий не вызвала. Дело в том, что Poer оснащен кроссоверной муфтой, автоматически подключающей переднюю ось, которой при этом помогает понижающая передача и жесткая блокировка заднего межколесного дифференциала. Главное вопрос - перегрев муфты, которая за время теста, конечно, не успела побывать в реально тяжелых условиях, но по снежной целине несколько километров позволяла идти без опасений.
За все вышеперечисленное Great Wall просит достаточно вменяемые деньги. А именно 2,55-2,7 миллиона рублей. С учетом стоимости конкурентов, выгода составляет не менее пятисот тысяч. А если еще учесть, что творят с ценами дилеры уважаемых марок, то разница с китайским пикапом может легко добраться и до миллиона. При таком раскладе у Poer просто нет конкурентов на российском рынке.
Правда, чтобы жизнь медом не казалась, флагманский пикап от Great Wall все-таки не настолько идеален, чтобы можно было все простить ему за указанную цену.
Традиционная беда азиатских автомобилей - нелепые недостатки эргономики. Например, в топ-версии Poer нет регулировки руля по вылету, полностью отсутствует регулировка ремней и не выдающиеся диапазоны регулировки кресел, которые сами по себе, кстати, маловаты.
Нет авторежима на стеклоподъемниках. Не бывает штатной навигации, что правда компенсируется отзеркаливанием смартфона. Задний ряд хоть и просторен, но традиционно не очень удобен из-за вертикальной спинки. Причем складывается диван только целиком, что сбавляет грузопассажирские возможности.
Несмотря на красоту светодиодных фар, к ним есть претензии. Если ближний свет лупит относительно неплохо, то дальний, увы, разочаровывает, особенно в сложных погодных условиях. Но главное - у Poer очень слабая печка, которая явно не рассчитана на российские 20-градусные морозы.
Дизель очень долго греется сам по себе, а что еще хуже - позволяет на ходу хоть как-то прогревать весь салон исключительно в максимальном положении климат-контроля. Задних пассажиров от инея на носу спасает только дополнительная пара дефлекторов обдува. Предпусковой подогреватель двигателя или дополнительный "фен" для Great Wall Poer строго обязателен.
Если вы покупаете большой рамный пикап с рессорной подвеской, нельзя забывать, что это, в первую очередь, грузовик.
Управляется и ведет себя на дороге Poer именно так, несмотря на весь свой ездовой комфорт. В первую очередь, надо быть очень аккуратным в поворотах на скользкой дороге, поскольку незагруженная корма все время норовит сорваться в занос - система стабилизации настроена излишне лояльно. Учитывая основной задний привод, пикап на зимней дороге виляет "хвостом" даже при попытке ускорения для обгона фуры на трассе.
То же самое касается и штурма более-менее серьезного бездорожья. Без 200-300 кг балласта в кузове делать этого лучше не стоит, поскольку без нагрузки задние колеса будут беспомощно шлифовать лед даже со всем включенным арсеналом.
Ну и ездовой комфорт касается, конечно, абсолютного равнодушия подвески к ямам, однако профиль дорожного полотна все обитатели салона, конечно, будут чувствовать.
Great Wall Poer ради большей надежности оснащен хитроумной системой DPF, которая представляет собой программу полуавтоматической самоочистки сажевого фильтра. Так вот, готовьтесь к тому, что она будет беспокоить постоянно выскакиванием ошибок.
Где-то каждые 3000-3500 км пикап необходимо будет выводить вручную в сервисный режим и прожигать этот самый сажевый фильтр, после чего перезагружать систему. При этом где-то каждые 1000-1500 км система DPF будет делать это самостоятельно прямо на ходу, что будет сопровождаться неприятными прыжками оборотов.
Очень надеемся, что подобный самосервис действительно заметно повышает сохранность дизельного агрегата и его составляющих, однако за время теста, честно говоря, эта система напрягала, особенно во время езды на круиз-контроле.