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19.01.2022 16:32
Рубрика: Культура

За два дня в Московской филармонии выступят 19 молодых звезд

Текст: Илья Чекинев
22 и 23 января на сцене Зала Чайковского пройдёт марафон "Звёзды XXI века". В восьми концертах: молодые таланты выступят сольно, в ансамбле и с оркестрами.
Фото: Московская государственная академическая филармония Фото: Московская государственная академическая филармония
Фото: Московская государственная академическая филармония

Открытие и продвижение новых имён - один из главных приоритетов Московской филармонии, отмечающей в этом году свое 100-летие. "Звёзды XXI века" - многолетний филармонический проект, представляющий самых ярких молодых музыкантов России, завоевавших конкурсные награды, признание публики и критики. В программе марафона - пёстрый калейдоскоп музыкальных образов. Озорной плут Тиль Уленшпигель и обольстительный Дон Жуан в поэмах Рихарда Штрауса. Бурный танцевальный вихрь с оттенком трагизма в "Вальсе" Равеля, чувственность и восторг в Концерте Шопена. Параллели в творчестве учителя и ученика - классиков британской музыки Бриджа и Бриттена. Ансамблевое мастерство в струнных октетах Мендельсона и Энеску. Шедевры на пределе виртуозности - Первый скрипичный концерт Паганини и Симфония-концерт Прокофьева, а также многое другое.

Афиша Московской государственной филармонии

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