За два дня в Московской филармонии выступят 19 молодых звезд

22 и 23 января на сцене Зала Чайковского пройдёт марафон "Звёзды XXI века". В восьми концертах: молодые таланты выступят сольно, в ансамбле и с оркестрами.

Открытие и продвижение новых имён - один из главных приоритетов Московской филармонии, отмечающей в этом году свое 100-летие. "Звёзды XXI века" - многолетний филармонический проект, представляющий самых ярких молодых музыкантов России, завоевавших конкурсные награды, признание публики и критики. В программе марафона - пёстрый калейдоскоп музыкальных образов. Озорной плут Тиль Уленшпигель и обольстительный Дон Жуан в поэмах Рихарда Штрауса. Бурный танцевальный вихрь с оттенком трагизма в "Вальсе" Равеля, чувственность и восторг в Концерте Шопена. Параллели в творчестве учителя и ученика - классиков британской музыки Бриджа и Бриттена. Ансамблевое мастерство в струнных октетах Мендельсона и Энеску. Шедевры на пределе виртуозности - Первый скрипичный концерт Паганини и Симфония-концерт Прокофьева, а также многое другое.

Афиша Московской государственной филармонии